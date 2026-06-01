В Хабаровске стартовал летний сезон на детской железной дороге

В Хабаровске прошла торжественная церемония открытия 68-го летнего сезона на Дальневосточной детской железной дороге. Она будет работать с 09:30 до 17:30 все дни недели, кроме понедельника. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», к делу приступили более 500 ребят из краевой столицы.
— Поздравляю вас с открытием сезона! За годы работы Дальневосточная детская железная дорога воспитала более 45 тысяч ребят. Многие из них связали свою жизнь с железнодорожной отраслью и стали настоящими профессионалами! От всей души благодарю педагогов, инструкторов и наставников, которые передают детям свои знания, опыт и любовь к профессии. Дорогие ребята! Пусть новый сезон подарит вам яркие впечатления, новые знания, настоящую дружбу и уверенность в своих силах! — сказала зампред правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева.
На данный момент на работе на 2,5 километрах ДДЖД обучаются больше тысячи детей со всего региона. Напомним, что на маршруте расположены две станции — «Пионерская» и «Юбилейная», а также две промежуточные платформы — «Совхозная» и «Озерная».
