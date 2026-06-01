Что будет с «питомником» собак породы чау-чау в самом центре Минска. Подробности рассказали в эфире телеканала СТВ.
В социальных сетях минчанка пожаловалась на заводчицу собак. Как отмечала девушка, животные содержатся во дворе, расположенном неподалеку от 6-й гимназии, в ужасных условиях без выгула и травы, их кормят шкурами с мясокомбината и тухлой рыбой.
Хозяйка частного дома отказалась общаться с журналистами. Однако, через забор удалось заметить, что на участке содержится более десяти собак, в основном породы чау-чау. Животные грязные, на территории не было травы и будок, зато полно мусора, бочек, деревянных паллет.
В центре Минска нашли «питомник» собак породы чау-чау.
По словам 12-летней учащейся 6-й гимназии Аделины, которая и обратила внимание на «питомник», на территории лежали отходы и хлеб из столовой:
— Пришли с бабушкой туда, прикинулись, что хотим купить щенка, и спросили: почему вы не моете собак? Она говорит: нет смысла — если будете покупать щенка, то покупайте прививки ему сами.
Выяснилось, что впервые про «питомник» заговорили несколько лет назад. Тогда владелица обещала устранить все нарушения, отказываясь от помощи. Какое-то время она действительно соблюдала договоренности.
Как уточняет председатель ассоциации зоозащитных организаций Оксана Давыденко, администрация Советского района предпринимает меры для разрешения ситуации и для животных, и для людей. По ее словам, собак вакцинировали от бешенства бесплатно, зарегистрировали. Часть из них будет пристроена.
