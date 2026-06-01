Рынок кибербезопасности может превысить 1 трлн руб. к 2031 году

Центр стратегических разработок (ЦСР) оценил объем российского рынка информационной безопасности в 2025 году в 364,4 млрд руб. Это на 16,1% больше, чем годом ранее. По прогнозу авторов исследования, к 2031 году рынок может вырасти до 1,15 трлн руб. при среднегодовом темпе роста в 19,4%.