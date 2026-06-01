Народные приметы на 2 июня: обилие шишек на ёлках обещает хороший урожай огурцов

По народному календарю сегодня Тимофей Грядочник, Огуречник. В северных регионах начинали сажать огурцы. К посадкам допускали только женщин. Работу они должны были выполнить тайно в полном молчании. Если кто-то из соседей застанет их в огороде и спросит, чем они занимаются, следовало соврать про прополку сорняков. Всё это делалось для сохранения урожая от сглаза. В южных регионах на Тимофея Грядочника огурцы уже созревали. Первый плод не съедали, а закапывали в укромном месте, чтобы его не увидели посторонние. Считалось, что чужой глаз может погубить все овощи. Если в праздник на огороде находили увядшие растения, их опрыскивали святой водой.