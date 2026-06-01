Народные приметы на 2 июня: обилие шишек на ёлках обещает хороший урожай огурцов

По народному календарю сегодня Тимофей Грядочник, Огуречник. В северных регионах начинали сажать огурцы. К посадкам допускали только женщин. Работу они должны были выполнить тайно в полном молчании. Если кто-то из соседей застанет их в огороде и спросит, чем они занимаются, следовало соврать про прополку сорняков. Всё это делалось для сохранения урожая от сглаза. В южных регионах на Тимофея Грядочника огурцы уже созревали. Первый плод не съедали, а закапывали в укромном месте, чтобы его не увидели посторонние. Считалось, что чужой глаз может погубить все овощи. Если в праздник на огороде находили увядшие растения, их опрыскивали святой водой.
Чтобы огурцы они не горчили, их поливали строго выверенным количеством воды, для удобрения использовали только свежий навоз и обязательно не конский. Если долгое время стояла солнечная погода, грядки прикрывали.
Сегодня по углам дома надо расставить вазы с ветками жасмина, это привлечет финансовое благополучие.
Сегодня нельзя оставлять детей без присмотра, опасаясь порчи. По этой же причине не стоит отдавать старые детские вещи ребенка. Беременным женщинам не стоит сегодня заниматься рукоделием, иначе плод может запутаться в пуповине.
Народные приметы на 2 июня:
— на елках много шишек — к богатому урожаю огурцов;
— во время работы на грядках огородники слышат кваканье лягушки или крик петуха — посадки хорошо взойдут;
— пчелы злые, жалят людей — к непогоде;
— кроты выползли из нор — к ливням;
— вечером выпала роса — к хорошей погоде на следующий день.
Источник: iz.ru.