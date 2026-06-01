Скандал в одной из поликлиник Актау: как наказали мужчину

В Актау привлекли к ответственности мужчину, который устроил скандал в городской поликлинике и выражался нецензурными словами, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Мангистауской области, специализированным судом по административным правонарушениям Актау рассмотрено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 434 КоАП РК (мелкое хулиганство).

Судом установлено, что в мае текущего года мужчина, находясь в здании поликлиники № 2 Актау, высказался в адрес потерпевшего нецензурными, оскорбительными словами. Находясь в общественном месте, он проявил неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок и спокойствие граждан. Мужчина совершил умышленное мелкое хулиганство.

Вина правонарушителя полностью доказана протоколом об административном правонарушении и видеозаписью с места происшествия.

Санкция ч. 1 ст. 434 КоАП РК предусматривает штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге), привлечение к общественным работам на срок от 20 до 60 часов или административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Постановлением суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 434 КоАП РК и оштрафован на 20 МРП (86 500 тенге).

Постановление суда не вступило в законную силу.