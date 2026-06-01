Скандал в одной из поликлиник Актау: как наказали мужчину

Судом установлено, что в мае текущего года мужчина, находясь в здании поликлиники № 2 Актау, высказался в адрес потерпевшего нецензурными, оскорбительными словами. Находясь в общественном месте, он проявил неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок и спокойствие граждан. Мужчина совершил умышленное мелкое хулиганство.