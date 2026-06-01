В Красноярске почти за 130 миллионов рублей обновят сквер Серебряный

В пространстве между улицами Высотной, Крупской и 2-й Хабаровской появятся новые детские и спортивные площадки, уличная мебель и другое.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе Красноярска почти за 130 миллионов рублей обновят сквер Серебряный. Судя по объявлению, которое разместили на сайте госзакупок, основные работы по проекту будущий подрядчик должен закончить к 15 ноября 2026 года.

Конкурс на обновление сквера опубликовало МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства». В пространстве между улицами Высотной, Крупской и 2-й Хабаровской появятся новые детские и спортивные площадки, уличная мебель, зона для тихого отдыха и другое.

Также в планах уложить брусчатку вместо асфальта, обновить парковое освещение, убрав все кабельные линии под землю. Гарантия на благоустройство — три года.

Подрядчика выберут на торгах — итоги подведут уже 18 июня.