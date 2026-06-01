Несколько волгоградцев заразились от животных лихорадкой Ку

Среди населения Волгоградской области регистрируются единичные случаи лихорадки Ку. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Лихорадка Ку (коксиеллез) — природно-очаговая зоонозная болезнь, протекающая с лихорадкой, поражением легких, часто наличием атипичной пневмонии, гепатита или эндокардита и может не проходить длительное время.

Возбудителем болезни являются бактерии (коксиеллы), которые выявляются в сухих фекалиях зараженных животных, в их шерсти и в мясе. При этом они могут сохраняться до двух лет и все это время нести опасность для человека. Опасность заражения исходит от крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, верблюдов, собак, ослов, домашних птиц, других.

Человек может заразиться воздушно-пылевым путем, контактным — через слизистые при уходе за больными животными, при употреблении инфицированного молока, зараженной воды, а также через укусы клещей.

Инкубационный период при коксиеллезе составляет в среднем 1 — 2 недели. Однако при своевременном обращении к врачу и вовремя начатом лечении лихорадка Ку заканчивается полным выздоровлением.

Избежать заражения поможет вакцина. Также жителям региона надо избегать употребления сырого молока, а за животными ухаживать с помощью индивидуальных средств защиты и переодеваться после работы с ними.

Фото сгенерировано ИИ.