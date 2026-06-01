TMZ: Аккаунт Барака Обамы в Instagram* взломали хакеры

Официальный аккаунт экс-президента США Барака Обамы в Instagram* взломали хакеры. Об этом 31 мая сообщил таблоид TMZ.
Авторы материала уточнили, что взлому подвергся не личный аккаунт политика, а президентский. Последняя публикация в нем датируется последним днем его правления — 20 января 2017 года.
По данным портала, в аккаунте появились несколько постов, среди которых было сгенерированное ИИ изображение с надписью на фарси, которая переводится как «Белый дом находится под контролем шиитов».
Представители Meta* в беседе с TMZ подтвердили факт взлома и уточнили, что контроль над аккаунтом уже восстановили. Все публикации на данный момент удалены.
— В воскресенье на официальной президентской странице Барака Обамы (…) появился странный контент. Оказалось, что это дело рук хакера, — сообщается в публикации.
Ранее хакерам удалось похитить огромный массив информации о продуктах компаний Apple, Nvidia, LG, Tesla и других. Ответственность за хищение уже взяла на себя группировка RansomHub. Они призвали представителей компании связаться с ними, чтобы выкупить украденные данные.
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.