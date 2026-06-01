В Омске возобновили бесплатные тренировки на свежем воздухе

В Омске возобновляются бесплатные тренировки на свежем воздухе. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.
В новом сезоне организаторы изменили формат занятий. Теперь каждая тренировка будет начинаться с общей разминки под руководством инструктора-методиста. По словам мэра, это позволит сделать занятия более безопасными и эффективными.
Тренировки будут проходить по субботам и воскресеньям на пяти площадках города. Ознакомиться с расписанием и местами проведения можно на специальной афише.
Кроме того, для желающих заниматься чаще предусмотрены дополнительные тренировки в будние дни.
Все занятия для участников останутся бесплатными. Омичей приглашают присоединиться к тренировкам и поддержать активный образ жизни.