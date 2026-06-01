Интеллектуальная система видеонаблюдения от «Ростелекома» обеспечит прозрачность ЕГЭ в трех регионах

Для проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) «Ростелеком» развернул в школах и региональных центрах обработки информации (РЦОИ) Красноярского края, Хакасии и Тувы почти четыре тысячи цифровых камер с функцией анализа поведения.
Система в режиме реального времени помогает выявлять потенциальные нарушения и обеспечивает онлайн-контроль в аудиториях.
Под видеонаблюдением федерального провайдера находятся 153 школы в Красноярском крае, 18 — в Хакасии и 25 — в Туве. В каждом помещении, где будут проходить экзамены, смонтировано не менее двух камер. Изображение обрабатывается автоматизированной системой, созданной на базе искусственного интеллекта.
«Это один из масштабных инфраструктурных проектов, который мы реализуем с 2014 года. Новые технологии обеспечивают прозрачность процедуры и равные условия для всех участников ЕГЭ. Видео из аудиторий будет транслироваться на портал “Смотри ЕГЭ” в режиме реального времени, доступ к нему получат аккредитованные специалисты и общественные наблюдатели», — рассказал директор Красноярского филиала «Ростелекома» Алексей Усатов.
При выявлении сомнительных действий или запрещенных предметов (шпаргалок, мобильных телефонов) система автоматически подает сигнал и отправляет нужный фрагмент видео на проверку наблюдателю — окончательное решение остается за человеком. Такой многоступенчатый контроль обеспечивает максимальную объективность процедуры.
В поле зрения камер находятся участники ЕГЭ, а также места печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. Персональные данные, содержание заполненных бланков и ответы остаются конфиденциальными.
Кроме IP-камер, система видеонаблюдения «Ростелекома» включает коммутаторы доступа, антивандальные шкафы, источники бесперебойного питания и защищенные высокоскоростные каналы связи.
«В этом году, как и прежде, все аудитории пунктов проведения экзаменов, включая штабы, региональный центр обработки информации и помещение для работы апелляционной комиссии оборудованы системой онлайн-видеонаблюдения в соответствии с требованиями Рособрнадзора. Благодаря профессионализму команды “Ростелекома” мы уверены, что видеонаблюдение будет организовано на высоком уровне — без сбоев. Это напрямую способствует созданию честной среды для выпускников, сдающих ЕГЭ», — отметил министр образования и науки Республики Хакасия Анатолий Бутенко.
Основной этап государственного экзамена пройдет с 1 июня по 9 июля, дополнительный — с 4 по 25 сентября. Архив видеозаписей ЕГЭ-2026 будет храниться в центрах обработки данных «Ростелекома» до 31 декабря 2026 года.