Платежи за воду вырастут: волгоградцам назвали сроки передачи данных

С апреля 2026 года данные принимают с 20 по 25 число каждого месяца. Если житель Волгограда не успеет отправить сведения, начисления проведут по среднему расходу за полгода, а не по факту. Ранее управляющие компании сами устанавливали даты, теперь порядок унифицирован для всех.