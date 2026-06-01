Платежи за воду вырастут: волгоградцам назвали сроки передачи данных

В Волгоградской области, как и во всех иных российских регионах, платежи за воду могут вырасти из-за новых правил. Жителям региона нужно строго соблюдать сроки передачи показаний счетчиков.
С апреля 2026 года данные принимают с 20 по 25 число каждого месяца. Если житель Волгограда не успеет отправить сведения, начисления проведут по среднему расходу за полгода, а не по факту. Ранее управляющие компании сами устанавливали даты, теперь порядок унифицирован для всех.
«Расчетные центры обязаны обработать информацию и направить платежные документы жильцам не позднее 5 числа следующего месяца», — говорится в новых правилах.
Волгоградцам стоит передавать показания через Госуслуги или сайт ресурсоснабжающей организации до 25 числа. Это поможет избежать начислений по среднему нормативу, который часто выше реального потребления. При просрочке поверки УК не вправе доначислять суммы за прошлые месяцы, — пишет «Царьград».
