Ограничения в работе нижегородского аэропорта вводились 20 раз в мае

В мае 2026 года аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова неоднократно сталкивался с ограничениями в работе: меры, ограничивающие приём и выпуск воздушных судов, вводились в общей сложности 20 раз. Вся информация о введении ограничений поступала от пресс-службы аэропорта и Росавиации.
В течение месяца было всего 11 дней, когда воздушная гавань функционировала без каких‑либо ограничений.
Дни, в которые действовали ограничения, распределились по календарю следующим образом: 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 31 мая. В эти периоды аэропорт обслуживал рейсы только после получения соответствующего согласования от уполномоченных органов.
Особо сложная ситуация сложилась 31 мая: в этот день один из рейсов пришлось полностью отменить, два других — задержать. Кроме того, ещё ряд рейсов отправился с определённым временным отклонением от изначального расписания.
Ранее авиарейс до Екатеринбурга задержали в Нижнем Новгороде 29 мая.