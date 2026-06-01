Мошенники научились использовать тему ИИ в корыстных целях: как обманывают людей

Аферисты всё чаще обманывают людей не на криптовалюты, а с помощью модной темы нейросетей и искусственного интеллекта. Гражданам предлагают лёгкий заработок на ИИ, обещая высокие доходы от инвестиций или оплату за удалённую работу. Об этом сообщила киберполиция МВД России.
По данным ведомства, злоумышленники прекрасно понимают, что интерес к новым технологиям сейчас огромен. Жертвам предлагают пройти платное обучение работе с нейросетями или вложить деньги в сомнительные ИИ-проекты. В самом МВД пояснили, что на деле такие предложения почти всегда оказываются обычным способом украсть деньги или личные данные.
Правоохранители регулярно фиксируют схемы, когда граждан уговаривают оплатить доступ к «уникальным платформам» или оформить страховой депозит. После получения денег организаторы либо бесследно исчезают, либо начинают требовать всё новые и новые платежи под разными предлогами. Кроме того, широкое распространение получили псевдоинвестиционные проекты, которые якобы используют искусственный интеллект для сверхприбыли, но на деле не ведут никакой деятельности.
В МВД объяснили популярность таких схем простой причиной: многие люди интересуются технологиями, но не всегда понимают, как они работают на самом деле. Именно этим и пользуются мошенники, создавая видимость инновационности и высокой профессиональной экспертизы, хотя никакой реальной работы за этим не стоит.
Также аферисты начали массово рассылать россиянам письма о крупных выигрышах от лица супермаркетов. Под видом подарков они заманивают людей на фишинговые страницы, чтобы получить доступ к банковским картам.