В Госдуме напомнили о правилах при трудоустройстве подростков

Подростки могут официально работать в России во время летних каникул при условии соблюдения всех необходимых норм и правил.

Подростки могут официально работать в России во время летних каникул при условии соблюдения всех необходимых норм и правил. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, тродоустройство несовершеннолетних от 14 до 18 лет регулирует Трудовой кодекс РФ. В нем же прописаны ограничения для защиты их прав и здоровья. Так, например, подросткам нельзя работать на вредных, опасных производствах. Кроме того, для школьников в возрасте до 16 лет, которые хотят летом работать, нужно получить согласие родителей или законных представителей.

Нилов напомнил, что подросток не может продавать сигареты и алкоголь. Для них запрещены командировки, сверхурочная работа и работа с тяжелыми грузами.

Он пояснил, что работать официально можно и до 14 лет, но для этого нужно получить разрешение от органов опеки. К примеру, если ребенок снимается в фильме или участвует в другом творческом проекте, за который ему платят.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области летом 2026 года трудоустроят около 4000 подростков.

