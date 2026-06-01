В Пермском округе жители просят отремонтировать канализацию и дорогу

Жители посёлка Юго-Камский просят отремонтировать канализацию и дорогу, сообщила сайту perm.aif.ru читательница.
В редакцию perm.aif.ru обратилась женщина из посёлка Юго-Камский. Она рассказала, что на улице Сибирской канализационная система забивается каждую неделю, из-за чего стоки вытекают в местный пруд.
«У нас проблема с канализацией. Приезжают каждую неделю и чистят, очевидно, что надо менять трубы. Дома сданы в 1967−68 году. И самое главное, что всё это течёт в наш когда-то шикарный пруд», — рассказала читательница.
Кроме того, из-за проблем с трубами двор и дорогу невозможно отремонтировать — там образовались ямы.
Сайт perm.aif.ru направил запрос в администрацию Пермского муниципального округа. В пресс-службе администрации подтвердили, что на улице Сибирской периодически случаются засоры, из-за которых стоки выходят на поверхность. Однако подчеркнули, что они не уходят напрямую в пруд. Аварийные засоры оперативно устраняет ресурсоснабжающая организация.
Также власти округа отметили, что в этом году на участке запланирована промывка канализационных систем, колодцев и приёмной камеры, чтобы снизить частоту засоров. В перспективе — переустройство канализационно-насосной станции с заменой труб, но точные сроки назвать невозможно из-за дороговизны работ.
«Что касается ремонта асфальтированной дороги на улице Сибирской, она находится в удовлетворительном состоянии и ремонт дорожного полотна не запланирован», — уточнили сайту perm.aif.ru в администрации.
В подтверждение своих слов, администрация прислала фото дороги. На снимке видно, что асфальт действительно находится в удовлетворительном состоянии, однако кое-где имеются трещины. Также отсутствует тротуар. Ремонт там не запланирован, так как приоритет отдаётся улицам, которые находятся в более плохом состоянии.