Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 1 июня 2026.
США нанесли удары по иранскому радару и пунктам управления БПЛА
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) проинформировало о нанесении ударов по иранским радиолокационным станциям и пунктам управления БПЛА, расположенным в районе Горук и на острове Кешм. В ответ на эти действия Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил об атаке на американскую военную базу.
В МИД осудили удар ВСУ по Геническу, при котором погиб ребенок
Киев встречает Международный день защиты детей убийством ребенка, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости, комментируя удар БПЛА по Геническу. Атака ВСУ на город произошла накануне. Удар пришелся на многоквартирные дома. В результате погиб ребенок, еще 11 человек пострадали.
Россия возложила косвенную ответственность за удар по ЗАЭС на ЕС
Европейский союз несет как минимум косвенную ответственность за удар по ЗАЭС, поскольку выступает его финансовым спонсором. Об этом «Известиям» сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По словам дипломата, российская сторона на протяжении месяца фиксирует попытки Киева приблизиться к основным механизмам атомной станции.
Глава МИД Молдавии выступил за объединение с Румынией
Вице-премьер, глава Министерства иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что, являясь гражданином Румынии, поддерживает объединение с этой страной и готов проголосовать за это на референдуме. Ранее президент Молдавии Майя Санду объяснила, что вхождение республики в состав Румынии позволит Кишиневу быстрее оказаться в Евросоюзе.
SC: лидеры ЕС превратились в боевых псов из-за эскалации с РФ
Западные страны, избрав курс на эскалацию противостояния с Россией, неизбежно разрушают существующую архитектуру безопасности и приближают мир к ядерной катастрофе. Об этом говорится в материале издания Strategic Culture. Как указывает автор статьи, технократы в Брюсселе фактически превратились в «боевых псов».