Главные новости к утру 1 июня 2026 года

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) проинформировало о нанесении ударов по иранским радиолокационным станциям и пунктам управления БПЛА, расположенным в районе Горук и на острове Кешм. В ответ на эти действия Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил об атаке на американскую военную базу.