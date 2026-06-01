Вода начала покидать приусадебные территории в сёлах Аяно-Майского района

— В селе Нелькан из двух частных домов в зоне паводка остался один, а также 15 приусадебных участков и один участок внутрипоселковой дороги. Также вода сохраняется еще на автомобильном мосту через реку Чуя. В селе Джигда вода ушла с трёх приусадебных участков, но сохраняется пока ещё на двух огородах, — проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.