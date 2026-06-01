Вода начала покидать приусадебные территории в сёлах Аяно-Майского района

Вода начала покидать приусадебные территории Аяно-Майского района. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», ранее в муниципалитете ввели режим ЧС в связи с прохождением снегодождевого паводка на реке Мая и достижением опасных отметок.
Так, 30 мая уровень воды в реке достиг 633 см (при уровне опасного явления — 620 см). В связи с чем в селе Нелькан было зафиксировано подтопление двух жилых домов, находящихся в зоне риска, в селе Джигда наблюдалось интенсивное вымывание береговой линии, здесь также в зоне подтопления находились жилые дома.
Сегодня уровень воды в реке Мая упал, и подтопленные ранее подворья начали освобождаться от воды.
— В селе Нелькан из двух частных домов в зоне паводка остался один, а также 15 приусадебных участков и один участок внутрипоселковой дороги. Также вода сохраняется еще на автомобильном мосту через реку Чуя. В селе Джигда вода ушла с трёх приусадебных участков, но сохраняется пока ещё на двух огородах, — проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Мониторинг обстановки на реке продолжается. Организованные пункты временного размещения остались невостребованными — жители подтопленных участков разместились у родственников.