Трамп анонсировал выгодную для Вашингтона сделку с Тегераном

Трамп заявил о желании Ирана заключить сделку с США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social заявил, что Иран действительно хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном. По его словам, сделка будет выгодна для Соединённых Штатов и их союзников.

«Иран действительно хочет заключить сделку, и она будет выгодна для США и тех, кто с нами», — написал хозяин Белого дома.

Ранее The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации писала, что Трамп ужесточил условия возможного соглашения с Ираном. По информации газеты, обновлённые требования уже переданы Тегерану. Детали нового предложения Вашингтона не разглашаются. Один из чиновников США пояснил изданию, что изменения призваны усилить давление на Иран и ускорить переговорный процесс.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет признал, что США готовы рассматривать любую договоренность с Ираном как положительный результат.

28 февраля США и Израиль нанесли совместные массированные удары по Ирану. В тот же день Иран нанёс массированный ответный удар по военным базам США в регионе Персидского залива, а также по территории Израиля. С начала апреля между Вашингтоном и Тегераном действует прекращение огня. Несмотря на объявленное перемирие, стороны продолжают обмениваться ударами.

