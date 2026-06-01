Трамп анонсировал выгодную для Вашингтона сделку с Тегераном

«Иран действительно хочет заключить сделку, и она будет выгодна для США и тех, кто с нами», — написал хозяин Белого дома.
Ранее The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации писала, что Трамп ужесточил условия возможного соглашения с Ираном. По информации газеты, обновлённые требования уже переданы Тегерану. Детали нового предложения Вашингтона не разглашаются. Один из чиновников США пояснил изданию, что изменения призваны усилить давление на Иран и ускорить переговорный процесс.
До этого глава Пентагона Пит Хегсет признал, что США готовы рассматривать любую договоренность с Ираном как положительный результат.
28 февраля США и Израиль нанесли совместные массированные удары по Ирану. В тот же день Иран нанёс массированный ответный удар по военным базам США в регионе Персидского залива, а также по территории Израиля. С начала апреля между Вашингтоном и Тегераном действует прекращение огня. Несмотря на объявленное перемирие, стороны продолжают обмениваться ударами.