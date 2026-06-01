Макрон утверждает, что Франция и Британия задержали шедший из РФ танкер

Франция при поддержке Британии и других партнеров задержала шедший из России танкер. С таким заявлением выступил президент Пятой Республики Эммануэль Макрон.
Несколько часов назад, напомним, у побережья Сомали в Индийском океане пираты захватили нефтяной танкер. По предварительным данным, к нападению причастны сомалийские пираты. Инцидент произошел у северо-восточного побережья страны, в районе региона Пунтленд.
В январе этого года французы задержали в нейтральных водах Средиземного моря танкер «Гринч». По утверждению французских властей, судно шло из Мурманска под чужим флагом. Его конвоировали в порт для досмотра. Маячил там и британский длинный нос.