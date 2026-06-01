Новый бренд «Край счастливых семей» запустил Дмитрий Демешин

Этот демографический проект, разработанный при активном участии Совета отцов Хабаровского края, объединит в себе различные меры поддержки молодых семей со стороны краевого правительства, а также скоординирует работу по благоустройству скверов и прочих объектов, где родители смогут погулять со своими детьми. «Почему это важно? Потому что за каждым сухим отчетом и стратегией стоят живые люди. Наше главное богатство — семья с детьми. И все наши усилия направлены на то, чтобы таких семей было больше — в этом и есть устойчивое будущее нашего края», — заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Одним из символов нового бренда стала красивая скамейка для молодоженов, которую торжественно открыли на дамбе Южного округа в Хабаровске в честь Дня города. Глава региона Дмитрий Демешин лично поздравил молодых супругов Дениса и Алину с вступлением в брак и подчеркнул, что теперь в Хабаровске появилось новое место, где молодожены могут сфотографироваться, повязать ленточку на память и загадать желание.