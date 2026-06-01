Один рейс отменили и два задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 31 мая

В аэропорту «Чкалов» (Нижний Новгород) произошли сбои в расписании: один рейс отменили, ещё два — задержали. Данные об этом размещены на онлайн‑табло воздушной гавани.
Так, самолёт авиакомпании AirAnka, который должен был отправиться в Анталью в 14:05 из приволжской столицы, в итоге не вылетел — рейс отменили.
Кроме того, изменились сроки вылета по ещё двум направлениям:
рейс компании «Россия» до Сочи перенесён с 14:50 на 20:50;
задержан авиарейс до Антальи, выполняемый авиакомпанией «Аэрофлот».
Напомним, что 30 мая из Нижнего Новгорода стартовал первый прямой рейс в Сухум. В текущем сезоне запланировано не менее 18 вылетов.
Ранее выяснилось, что ограничения в работе нижегородского аэропорта вводились 20 раз в мае.