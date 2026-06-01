Как уход за близким может подорвать ваше здоровье?

Исследование University College London показало связь между интенсивной заботой и состоянием мозга.
Социальный психолог Ульяна Великанова дала практические рекомендации по поводу ухода за близкими людьми.
«Ухаживать за близкими родственниками приходится многим, и это серьёзное испытание, — отмечает специалист. — Сразу рекомендую учесть результаты научного исследования — его провели учёные Университетского колледжа Лондона. Оно продемонстрировало связь между интенсивной заботой о близких и состоянием мозга».
В исследовании приняли участие 5500 человек. В течение длительного времени специалисты сравнивали когнитивные показатели тех, кто ухаживал за родственниками, и остальных людей. Итог: если уход занимал 50 часов в неделю и жить приходилось вместе с больным, то состояние мозга максимально ухудшалось. А вот если уход занимал от 5 до 9 часов в неделю, то результат был противоположный: когнитивное снижение замедлялось, особенно если больной жил отдельно.
Вывод очевидный: если вы посвящаете всего себя уходу, то это может разрушить ваше здоровье. Если уход не занимает много времени, это, напротив, продлевает вашу активность и улучшает состояние.
Конечно, многие в ответ скажут: а как быть, если состояние больного требует неотлучного нахождения? Здесь ответ один: старайтесь найти помощников. Обязательно отвлекайтесь, всеми возможными способами с волны болезни переключайтесь на что-то иное: спорт, хобби, друзей, природу и т. д. Болезнь близкого не должна поглотить всю вашу жизнь и мысли, вытеснив всё остальное. Не надо ставить себе запрет на положительные эмоции, какие-то небольшие удовольствия и, главное, отдых.
Вот простой практический совет: заведите себе какую-нибудь спасительную привычку. Например, вы будете знать, что 15−20 минут в день вы посвятите любимой книге или хорошей музыке, или несложной работе в саду, или освежающей ванне и т. д. Говорите себе: что бы не происходило сегодня, меня всё равно ждёт награда и расслабление, я заслужил! Так вы немного уравновесите тот груз, который приходится нести.
Сработает и приём якорения: зафиксируйте то, что вас радует. Например, вы любите море. Повесьте картинку на стену и, когда вам сложно, смотрите на неё или представляйте мысленно. Закройте глаза. Послушайте шум волн, вдохните тёплый солёный воздух… Нехитрый приём поможет вам научиться расслабляться всего за пару минут, если делать это регулярно.
Берегите и любите себя. При всём вашем сочувствии к больному и любви к нему чаще думайте о том, кто будет за ним присматривать, если заболеете вы.