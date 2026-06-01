Платное обучение в вузах России подорожало в среднем на 11%

В 2026 году обучение на платной основе в российских вузах подорожало в среднем на 10,7%, следует из предварительного мониторинга Минобрнауки. Рост цен оказался неравномерным: в одних университетах он был умеренным, в других — доходил до 20−30% по отдельным направлениям. Эксперты ожидают, что темпы повышения могут замедлиться с 2027 года.

Наиболее заметно цены выросли в вузах, где коммерческий набор ранее был важной частью доходов, а теперь сократился из-за введенного государством ограничения на число платных мест. Под регулирование попали 40 специальностей. По оценке Минобрнауки, на этих направлениях стоимость обучения выросла на 10,9%, что близко к среднему уровню по рынку.

Сами университеты объясняют подорожание ростом расходов на преподавателей, инфраструктуру и требования к качеству образовательных программ. В ряде вузов, включая крупные федеральные и региональные, стоимость обучения увеличилась сильнее инфляции, а на отдельных факультетах — заметно быстрее среднего уровня. При этом учебные заведения стараются сохранять скидки и грантовую поддержку для сильных абитуриентов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Учиться себе дороже».