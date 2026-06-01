Платное обучение в вузах России подорожало в среднем на 11%

В 2026 году обучение на платной основе в российских вузах подорожало в среднем на 10,7%, следует из предварительного мониторинга Минобрнауки. Рост цен оказался неравномерным: в одних университетах он был умеренным, в других — доходил до 20−30% по отдельным направлениям. Эксперты ожидают, что темпы повышения могут замедлиться с 2027 года.