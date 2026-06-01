Хабаровск на пять дней станет столицей студенческой России

Фестиваль «Российская студенческая весна» пройдёт в краевой столице с 8 по 12 июня.

В Хабаровске с 8 по 12 июня 2026 года пройдёт V Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» среди студентов колледжей и техникумов, сообщает МАХ канал Хабаровский край.

В краевую столицу приедут участники из 70 регионов страны. Жители и гости города смогут посетить открытые площадки фестиваля.

8 июня состоится церемония открытия, а 12 июня, в День России, — церемония закрытия.

На протяжении всех дней фестиваля на Комсомольской площади будет работать студенческий городок. Там пройдут конкурсные программы, концерты с участием хедлайнеров и другие мероприятия, открытые для всех желающих.

Организаторы уточняют, что полная программа будет опубликована дополнительно. Фестиваль проводится в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», инициированного Владимиром Путиным, и проходит в Год единства народов России.