В Красноярском крае высадили более 3 тысяч сосен

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Емельяновском районе появилось 3 080 новых сосен.
Под посадку выделили участок площадью около 1,4 гектара. Ранее здесь проводилась санитарная рубка, сейчас территория нуждается в восстановлении лесного массива. Сеянцы сосны специально вырастили в Емельяновском лесничестве.
Посадки прошли в рамках экологического проекта «Почтовый лес», который реализуют Почта России и эко-сервис «Сохрани лес». Лес восстанавливают за счет добровольных взносов клиентов почтовых отделений при оплате услуг. Эти средства направляются на подготовку участков, закупку сеянцев, посадку деревьев и дальнейший уход за молодыми насаждениями, сообщили в пресс-службе Почты.