Названы главные астрономические события июня

Помимо этого, первый месяц лета традиционно известен тем, что в это время на небе чаще всего возникают серебристые облака. Эти высокие облачные образования подсвечиваются солнечными лучами, скрытыми за горизонтом. Лучше всего рассматривать их в ночные часы, ближе к полуночи, при этом смотреть следует на северную сторону горизонта.