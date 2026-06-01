Названы главные астрономические события июня

Главным астрономическим событием первого летнего месяца станет небольшое скопление планет, которое удастся увидеть на вечернем небосводе. Эту информацию РИА Новости сообщил сотрудник Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского Александр Алексеев. Как он отметил, девятого июля произойдет тесное сближение Юпитера и Венеры. Оба небесных тела окажутся в непосредственной близости друг от друга, и это зрелище будет отчетливо различимо на закатном небе без применения оптических приборов.
Однако для того чтобы разглядеть детали этого необычного события, лучше воспользоваться телескопом или биноклем. Пятнадцатого июня к этой паре присоединится Меркурий, а семнадцатого числа к ним подойдет Луна: она займет позицию как раз между Юпитером и Венерой.
Двадцать первого июня наступит момент летнего солнцестояния — этот день будет самым продолжительным по световому времени в году. Завершится месяц тридцатого июня, когда произойдет полнолуние.
Помимо этого, первый месяц лета традиционно известен тем, что в это время на небе чаще всего возникают серебристые облака. Эти высокие облачные образования подсвечиваются солнечными лучами, скрытыми за горизонтом. Лучше всего рассматривать их в ночные часы, ближе к полуночи, при этом смотреть следует на северную сторону горизонта.
ИИ может напрямую влиять на мозг человека.