Зарплата дворника доходит до полумиллиона: что происходит на рынке труда Казахстана

Стереотип о том, что хорошее образование гарантирует высокий доход, все чаще сталкивается с реальностью рынка труда. В Казахстане некоторые дворники и уборщики сегодня зарабатывают больше специалистов с высшим образованием, работающих в образовании, науке и государственном секторе. К такому выводу приводят данные официальной статистики.
Согласно данным Бюро национальной статистики за 2025 год, уровень доходов низкоквалифицированных работников сильно зависит от отрасли. Так, дворники в государственных учреждениях получали около 121 тыс. тенге в месяц, тогда как в горнодобывающей промышленности их зарплата достигала 347 тыс. тенге. Еще заметнее разница среди уборщиков. Если в офисах их зарплата составляла около 130 тыс. тенге, то в строительной отрасли уборщики производственных помещений зарабатывали до 488,9 тыс. тенге. Максимальный показатель был зафиксирован в сельском хозяйстве, где уборщик-мойщик получал 490,4 тыс. тенге в месяц.
Вероятно, речь идет о тяжелой и специфической работе, однако официальная статистика не раскрывает подробностей. В среднем уборщики производственных и служебных помещений зарабатывали 193,3 тыс. тенге. Это более чем вдвое меньше средней зарплаты по всем группам занятий, которая составляла 442 тыс. тенге. Разрыв заметен и по почасовой оплате. В среднем низкоквалифицированный труд в стране оценивался чуть более чем в 1 тыс. тенге за час, что составляет 43,8% от среднего уровня по экономике.
Однако в добывающей промышленности ставка достигала 2,1 тыс. тенге в час, а в обрабатывающей промышленности и логистике превышала средний показатель примерно в полтора раза. Самые низкие ставки фиксировались в образовании, государственном управлении и сфере искусства. При этом в Казахстане немало специалистов с высшим образованием, которые получают меньше некоторых дворников и уборщиков. Особенно много таких примеров в сфере образования.
Минимальная зарплата учителя начальных классов в 2025 году составляла около 107 тыс. тенге. Учителя физики зарабатывали от 280 тыс. тенге, а преподаватели алгебры и геометрии — от 228 тыс. тенге. Максимальные доходы в этих профессиях могли превышать 400 тыс. тенге, особенно в частных образовательных учреждениях. Невысокие зарплаты встречались и в других квалифицированных профессиях. Так, химик-лаборант получал от 145 тыс. тенге, инженер по биомедицинскому оборудованию — от 288 тыс. тенге.
В государственном секторе ученый-эколог зарабатывал около 131 тыс. тенге, инженер-проектировщик — от 161 тыс. тенге, а юрисконсульт средней квалификации — от 159 тыс. тенге. При этом средние потребительские расходы одного домохозяйства в Казахстане в прошлом году составляли 322 тыс. тенге в месяц. Это означает, что многие специалисты с зарплатой ниже этой суммы испытывают серьезные финансовые ограничения.
Эксперты отмечают, что наиболее высокие зарплаты низкоквалифицированных работников чаще встречаются в частном секторе, где уровень оплаты определяется рыночным спросом. В то же время многие социально значимые профессии финансируются государством, поэтому уровень доходов в них во многом зависит от бюджетной политики. Несмотря на сравнительно невысокие зарплаты, массового оттока кадров из бюджетной сферы не наблюдается.
В 2025 году текучесть кадров в образовании составила 10,8%, в здравоохранении — 19,1%, в государственном управлении — 14,9%. Самые высокие показатели были зафиксированы в гостинично-ресторанном бизнесе, торговле и строительстве, где работодатели нередко сталкиваются с нехваткой сотрудников.