Более тысячи фур и легковушек стоят на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Более тысячи легковых и грузовых автомобилей стоят в пунктах пропуска на границе Беларуси с сопредельными государствами Европейского союза, следует из данных пограничного комитета республики.

Источник: Sputnik.by

В понедельник утром очередь из легковых автомобилей образовалась на двух направления, но больше всего автомобилей белорусско-польской границе. Так, в пункте пропуска «Брест» насчитывается 275 машин, а в погранпереходе «Брузги» — 63 легковушки.

Выезда из Беларуси на территорию Литвы суммарно ожидают 80 машин, из них 70 — в пункте пропуска «Каменный Лог», а 10 авто — в «Беняконях».

Что касается фур, то их скопление также фиксируется на двух направлениях — польском и литовском.

На границе с Польшей в пункте пропуска «Берестовица» находится 90 машин, а в «Козловичах» — 200. На литовском направлении оформления ожидают 300 фур, из них в погранпереходе «Каменный Лог» стоят 160 большегрузов, а в пункте пропуска «Бенякони» — 140.

На белорусско-латвийской границе очереди из грузовиков и легковых автомобилей не зафиксированы.

