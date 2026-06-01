Более тысячи фур и легковушек стоят на границе Беларуси с ЕС

В понедельник утром очередь из легковых автомобилей образовалась на двух направления, но больше всего автомобилей белорусско-польской границе. Так, в пункте пропуска «Брест» насчитывается 275 машин, а в погранпереходе «Брузги» — 63 легковушки.
Выезда из Беларуси на территорию Литвы суммарно ожидают 80 машин, из них 70 — в пункте пропуска «Каменный Лог», а 10 авто — в «Беняконях».
Что касается фур, то их скопление также фиксируется на двух направлениях — польском и литовском.
На границе с Польшей в пункте пропуска «Берестовица» находится 90 машин, а в «Козловичах» — 200. На литовском направлении оформления ожидают 300 фур, из них в погранпереходе «Каменный Лог» стоят 160 большегрузов, а в пункте пропуска «Бенякони» — 140.
На белорусско-латвийской границе очереди из грузовиков и легковых автомобилей не зафиксированы.