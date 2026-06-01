«Нужно побеждать»: Кличко призвал не запрещать украинцам соревноваться с россиянами

Боксер Владимир Кличко считает, что украинским спортсменам не нужно запрещать принимать участие в соревнованиях с россиянами и белорусами.
В ходе выступления на Черноморском форуме по безопасности спортсмен заявил, что если бы он был министром спорта Украины, то делал бы все возможное, чтобы украинские спортсмены состязались с представителями России и Белоруссии.
— Бойкотировать, по моему мнению, неправильно. Всем нужно бороться (…) нужно побеждать, — цитирует Кличко РИА Новости.
23 мая Украинский каратист Андрей Заплитный отказался от совместной фотографии с призерами чемпионата Европы в весовой категории до 75 килограммов, среди которых был россиянин Эрнест Шарафутдинов. По итогам соревнований Шарафутдинов и Заплитный стали бронзовыми призерами.
13 апреля сборная Украины по водному поло приняла решение не выходить на матч за седьмое место Кубка мира во втором дивизионе против российской команды. Согласно регламенту соревнований, невыход на поле означает техническое поражение, что позволило россиянам занять седьмое место во втором дивизионе Кубка мира.