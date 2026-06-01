Разработано устройство для оценки мозгового кровотока во время операции

Принцип действия будущей системы основан на лазерной спекл-контрастной визуализации. Это неинвазивный оптический метод, который позволяет в реальном времени картировать и количественно оценивать скорость кровотока и микроциркуляцию в тканях. На сосуды головного мозга направляют лазерное спекл-контрастное световое излучение и рядом устанавливают высокочувствительную камеру, которая делает до нескольких тысяч кадров в секунду, что позволяет ей фиксировать ежесекундное движение эритроцитов.