Ученый объяснил, почему балтийский загар цветом отличается от южного

КАЛИНИНГРАД, 1 июн — РИА Новости. Цвет южного загара имеет оттенки от золотистого до бронзового, тогда как загар на Балтике, как правило, светло-коричневый, с оливковым оттенком: все дело в высоте солнца над горизонтом, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК «Институт медицины и наук о жизни» БФУ имени Канта Андрей Тарасов.
По словам ученого, цвет загара зависит не только от количества времени, проведенного на солнце, но и от того, под каким углом солнечные лучи падают на поверхность Земли, поэтому после отдыха на разных морях люди возвращаются с разным загаром.
«На юге солнце находится высоко над горизонтом, поэтому кожа получает более интенсивное солнечное воздействие. Загар появляется быстро, становится темным и насыщенным. Но одновременно возрастает риск ожогов. Кожа просто не успевает полностью адаптироваться к такому ярко выраженному воздействию», — сказал Тарасов.
Он отметил, что в северных широтах, к которым относится побережье Балтийского моря, включая Калининградскую область, солнце находится ниже, а солнечные лучи проходят через более толстый слой атмосферы, что влияет на цвет загара.
«Поэтому северный загар не такой темный, обычно светло-коричневый, бронзово-оливковый, более ровный и естественный», — добавил Тарасов.