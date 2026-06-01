Казахстан вошел в топ-10 самых быстрорастущих технологических экосистем мира

Такой результат отражает растущую инвестиционную привлекательность страны и укрепление ее позиций как одного из ведущих технологических центров региона, передает DKNews.kz.
Эксперты отмечают, что достижение стало результатом последовательной работы по развитию стартап-экосистемы и поддержке технологического предпринимательства.
Казахстан укрепляет позиции технологического хаба.
За последние годы в стране была сформирована система поддержки технологических компаний на всех этапах развития — от идеи до выхода на международные рынки.
Особое внимание уделяется направлениям, связанным с искусственным интеллектом, цифровыми решениями и инновационными разработками.
Одним из ключевых элементов этой экосистемы остается Astana Hub, который помогает стартапам привлекать инвестиции, проходить акселерационные программы и находить зарубежных партнеров.
Результаты работы отражаются в конкретных показателях:
совокупная выручка резидентов Astana Hub за последние пять лет составила 4,9 миллиарда долларов; объем привлеченных инвестиций превысил 910 миллионов долларов; десятки компаний получили возможность масштабировать бизнес и выйти на внешние рынки.
Что означает попадание в топ-10.
Заместитель Премьер-министра — Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев отметил, что международное признание подтверждает высокий потенциал казахстанской технологической экосистемы.
По его словам, страна уже становится полноценным участником глобального технологического рынка и создает благоприятные условия для роста инновационных компаний.
Ключевым фактором является не только увеличение количества стартапов, но и создание среды, понятной международным инвесторам и ориентированной на долгосрочное развитие технологического бизнеса.
Один из самых авторитетных рейтингов отрасли.
Оценка была представлена в рамках рейтинга The Global Tech Ecosystem Index 2026 аналитической платформы Dealroom.
В профессиональной среде данные платформы считаются одним из отраслевых стандартов наряду с крупнейшими международными базами данных стартапов и венчурного рынка.
Индекс охватывает:
325 городов; 77 стран мира; тысячи технологических компаний и стартапов.
Рейтинг формируется на основе объективных показателей, среди которых:
объем венчурных инвестиций; стоимость технологических компаний; патентная активность; динамика развития инновационной среды.
При этом методология исключает субъективные экспертные оценки.
Почему категория Rising Stars считается важной.
Для оценки быстрорастущих рынков Dealroom использует отдельную категорию Rising Stars.
Она учитывает не только абсолютные показатели развития технологического сектора, но и особенности экономики каждой страны.
В частности, рост инновационной экосистемы корректируется с учетом:
уровня ВВП на душу населения; стоимости жизни; масштабов национальной экономики.
Такой подход позволяет объективно сравнивать развивающиеся рынки с более крупными и зрелыми технологическими центрами.
Сегодня аналитическими инструментами Dealroom пользуются министерства цифровизации, государственные агентства, венчурные фонды и технологические корпорации более чем в 100 странах мира.
Почему это важно.
Вхождение Казахстана в число лидеров категории Rising Stars свидетельствует о растущем интересе международных инвесторов к отечественному технологическому сектору.
Для страны это не только вопрос имиджа, но и дополнительная возможность привлекать капитал, развивать инновационные компании и создавать новые высокотехнологичные рабочие места.
Попадание в топ-10 также подтверждает, что Казахстан постепенно становится одним из ключевых центров развития цифровой экономики и искусственного интеллекта в регионе.