TMZ: хакер взломал президентский аккаунт Барака Обамы в Instagram*

Официальная страница экс-президента США Барака Обамы в соцсети Instagram* подверглась атаке злоумышленников. Об этом сообщает портал TMZ, который первым обратил внимание на необычную активность в профиле политика.
Уточняется, что злоумышленники взломали именно президентский аккаунт, который Обама вел во время нахождения у власти. Сейчас бывший глава государства пользуется личной страницей, а последняя запись во взломанном профиле была сделана 20 января 2017 года — в день окончания его полномочий.
Портал TMZ рассказал, что на странице Барака Обамы начал появляться крайне странный контент. Журналисты выяснили, что это дело рук неизвестного хакера.
По данным источника, взломщик опубликовал несколько записей, среди которых была картинка, сгенерированная нейросетью. На изображении имелась надпись на фарси, перевод которой звучит как «Белый дом находится под контролем шиитов».
Представитель соцсети в беседе с TMZ подтвердил факт несанкционированного доступа к чужому профилю. Он добавил, что контроль над аккаунтом уже вернули законному владельцу, а все подозрительные посты оперативно удалили.
