в Аяно Майском районе снижается уровень паводка

Аяно Майском районе отмечается снижение уровня воды на реке Мая — подтопленные подворья постепенно освобождаются от воды. По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, ситуация стабилизируется. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Утром 1 июня в селе Нелькан в зоне паводка остаётся один из двух ранее подтопленных частных домов. Под водой находятся 15 приусадебных участков и один участок внутрипоселковой дороги. Сохраняется подтопление автомобильного моста через реку Чуя. В селе Джигда вода ушла с трёх приусадебных участков, но пока остаётся на двух огородах.
Местные органы власти и сотрудники краевой противопожарной службы осуществляют постоянный мониторинг обстановки. Созданы два пункта временного размещения, однако жители разместились у родственников. Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю ведёт круглосуточный контроль ситуации и обеспечивает межведомственное взаимодействие.
