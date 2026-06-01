в Аяно Майском районе снижается уровень паводка

Утром 1 июня в селе Нелькан в зоне паводка остаётся один из двух ранее подтопленных частных домов. Под водой находятся 15 приусадебных участков и один участок внутрипоселковой дороги. Сохраняется подтопление автомобильного моста через реку Чуя. В селе Джигда вода ушла с трёх приусадебных участков, но пока остаётся на двух огородах.