В Челябинске проверили 87 автобусов — кондиционеры работали лишь в 52

Мэрия Челябинска назвала маршруты автобусов с худшей работой кондиционеров.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске за прошедшую неделю проверили 87 автобусов, работающих по 21 маршруту. Более чем в трети машин не работали кондиционеры.

— Наиболее сложные маршруты — 123-й, 483-й, 15-й и 125-й, — рассказал вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев. — Там в каждом случае более половины проверенных машин имели нерабочие кондиционеры.

Мэр Алексей Лошкин велел продолжить проверки.

— В случае системных нарушений обращайтесь в министерство, если они будут повторяться — там ответственность по контракту уже более серьезная должна быть, — проинструктировал подчиненных Алексей Лошкин. — Общественный транспорт должен быть и в ухоженном внешнем виде.