Силы ПВО уничтожили ночью 12 дронов над Воронежской областью

Утром в воскресенье, 1 июня, в Воронежской области был объявлен отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее сообщение губернатор Александр Гусев опубликовал в 5:31.
Минувшей ночью дежурные силы ПВО вели работу в небе над шестью районами региона. Военным удалось обнаружить и уничтожить 12 БПЛА.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений на земле также не зафиксировано.
