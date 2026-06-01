Очередной день без разводов проходит в Красноярском крае

Красноярское краевое агентство ЗАГС сегодня, 1 июня, проводит очередной день без разводов. В рамках акции «Скажем НЕТ разводам!» это уже не первый подобный день. 1 июня ЗАГС Ленинского района Красноярска приглашает семьи на бесплатные профессиональные консультации психологов. На консультации специалисты: помогут увидеть настоящую причину семейных разногласий; научат вести диалог так, чтобы слушать и понимать друг друга; подскажут, как вернуть в дом тепло, которое когда-то объединило. Подробности можно узнать по телефонам: 8 (391) 222−62−38, 222−62−41, 222−62−40.