Санитарки дошли до Конституционного суда из-за пенсионных взносов в Казахстане

Обязательные профессиональные пенсионные взносы могут быть уплачены в предусмотренном законом порядке. Кассационный суд по гражданским делам рассмотрел гражданское дело по иску работников к работодателю — противотуберкулезному медицинскому учреждению — об обязании перечислить обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ).
Истцами по делу выступили работники, осуществляющие трудовую деятельность в должности санитарок городского центра фтизиопульмонологии. Требования мотивированы выполнением работы, связанной с повышенным риском для здоровья во вредных условиях, ввиду постоянного контакта с пациентами и использованием дезинфицирующих средств.
Решением суда в иске отказано ввиду отсутствия предусмотренных законом оснований для возложения обязанности по ОППВ. Согласно действующему законодательству, обязательным условием для уплаты обязательных профессиональных пенсионных взносов необходимо подтверждение занятости не менее 80% рабочего времени во вредных (особо вредных) условиях труда в отношении работников, профессии которых включены в соответствующий перечень, и в случае подтверждения актами аттестационной комиссии об объеме вредности и времени выполнения таких работ.
Должность санитарки относится к младшему персоналу и не включена в категорию медицинских работников. Документов, подтверждающих соблюдение указанных условий, в том числе результатов аттестации производственных объектов, а также учета рабочего времени, позволяющих установить необходимый объем занятости во вредных условиях труда, в суд не представлены.
Кассационный суд оставил судебные акты в силе, разъяснив право истцов на обращение в уполномоченный орган с приложением подтверждающих документов о занятости не менее 80% рабочего времени во вредных условиях труда, с направлением предложений в министерство труда и социальной защиты для рассмотрения вопроса о возможности включения работников в соответствующий перечень должностей.