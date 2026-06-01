Санитарки дошли до Конституционного суда из-за пенсионных взносов в Казахстане

Решением суда в иске отказано ввиду отсутствия предусмотренных законом оснований для возложения обязанности по ОППВ. Согласно действующему законодательству, обязательным условием для уплаты обязательных профессиональных пенсионных взносов необходимо подтверждение занятости не менее 80% рабочего времени во вредных (особо вредных) условиях труда в отношении работников, профессии которых включены в соответствующий перечень, и в случае подтверждения актами аттестационной комиссии об объеме вредности и времени выполнения таких работ.