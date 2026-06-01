Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Асаубаева прокатилась на яхте и вернула себе лидерство Norway Chess

На открытом чемпионате Норвегии по шахматам стартовали поединки второго круга, где казахстанка Бибисара Асаубаева белыми фигурами одержала победу над Хампи Конеру из Индии (1,5:1) и снова возглавила турнирную таблицу, с активом в 9,5 очков, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Стоит отметить, что организаторы норвежского супертурнира после игр первого круга предоставили возможность всем участникам соревнований прокатиться на современном катере на берегу Осло.

Получив заряд эмоций за штурвалом. ведущие шахматисты мира спустя время уже приступили к прямым обязанностям — определять лучших на Norway Chess-2026.

Потерявшая первое место после пятого раунда данного турнира Асаубаева сумела вновь встать на вершину таблицы.

Прежний лидер Дивья Дешмух (Индия) в шестом раунде была разгромлена 17-ой чемпионкой мира из Китая Цзюй Вэньцзюнь — 0:3, и спустилась на вторую позицию (8,5).

А третью строчку делят Цзюй Вэньцзюнь и Анна Музычук (Украина), у них по 8 очков.

Финиш текущих состязаний запланирован на 5 июня, а сегодня вечером Асаубаева встретится с Чжу Цзиньэр (Китай).

Между тем на днях назвали дату и место церемонии вручения «Золотого мяча-2026».