Асаубаева прокатилась на яхте и вернула себе лидерство Norway Chess

Стоит отметить, что организаторы норвежского супертурнира после игр первого круга предоставили возможность всем участникам соревнований прокатиться на современном катере на берегу Осло.
Получив заряд эмоций за штурвалом. ведущие шахматисты мира спустя время уже приступили к прямым обязанностям — определять лучших на Norway Chess-2026.
Потерявшая первое место после пятого раунда данного турнира Асаубаева сумела вновь встать на вершину таблицы.
Прежний лидер Дивья Дешмух (Индия) в шестом раунде была разгромлена 17-ой чемпионкой мира из Китая Цзюй Вэньцзюнь — 0:3, и спустилась на вторую позицию (8,5).
А третью строчку делят Цзюй Вэньцзюнь и Анна Музычук (Украина), у них по 8 очков.
Финиш текущих состязаний запланирован на 5 июня, а сегодня вечером Асаубаева встретится с Чжу Цзиньэр (Китай).
