Максим Иванов: «Равные возможности должны быть у всех детей»

В преддверии Международного дня защиты детей депутат Государственной Думы от Хабаровского края Максим Иванов посетил детский психоневрологический интернат в посёлке Тополево Хабаровского края. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», почётный гость взял с собой подарки для ребят.
Вместе с активистами «Молодой Гвардии», представителями ВОРДИ он поздравил воспитанников интерната с праздником, пообщался с ребятами и сотрудниками учреждения. Для детей организовали небольшую игровую программу с элементами эстафет, а также передали комплект спортивного оборудования для занятий адаптивной физкультурой.
В интернат привезли футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи, гимнастические палки, массажные коврики, резиновые эспандеры, утяжелённые мячи и другой инвентарь, который позволит проводить регулярные занятия с детьми с ментальными и физическими нарушениями.
— День защиты детей — это не только праздник, но и напоминание о нашей ответственности. Забота о ребёнке начинается с внимания, с конкретной помощи, с создания условий, в которых он может развиваться, общаться, заниматься спортом и чувствовать себя нужным. Особенно важно, чтобы такие возможности были у всех детей, в том числе у ребят с особенностями здоровья", — отметил Максим Иванов.
Детский психоневрологический интернат в Тополево Иванов поддерживает с 2021 года. По словам депутата, эта работа ведётся системно, в том числе в рамках Народной программы и партийного проекта «Единая страна — Доступная среда».
— Этот интернат для нас уже давно не просто учреждение, а место, куда мы приезжаем к друзьям. Здесь очень открытые, добрые, светлые ребята. Каждый раз такие встречи дают особое чувство: понимаешь, насколько важно не проходить мимо и не оставлять без внимания тех, кому поддержка нужна особенно. Наша задача — создавать среду равных возможностей, чтобы каждый ребёнок мог жить яркой, полноценной жизнью, — сказал Максим Иванов.
Представители ВОРДИ поблагодарили депутата за внимание к детям с инвалидностью и подчеркнули, что адаптивный спорт остаётся одним из важных и доступных способов реабилитации и социализации.
Максим Иванов поздравил всех детей и их родителей с Международным днём защиты детей, пожелав здоровья, радости, заботы и новых возможностей для развития.
— Пусть у каждого ребёнка будет больше поводов улыбаться, больше поддержки рядом и больше уверенности в том, что он нужен, важен и любим, — подчеркнул депутат.