Макрон: ВМС Франции задержали в Атлантическом океане танкер, шедший из России

Военно-морские силы (ВМС) Франции задержали в Атлантическом океане танкер, шедший из России. Об этом в понедельник, 1 июня, заявил президент страны Эммануэль Макрон.
— Вчера утром ВМС Франции задержали очередной нефтяной танкер, шедший из России, на который распространяются международные санкции, — Tagor. Эта операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке ряда партнеров, в том числе Великобритании, — написал политик в социальной сети X.
По данным ресурса VesselFinder, нефтяной танкер Tagor плыл под флагом Мадагаскара. Последний заход судна прошел в порту Мурманска еще в начале мая, следует из информации на сайте сервиса.
В начале мая нефтяной танкер, который принадлежал китайской компании, также был атакован на входе в Ормузский пролив. Это стало первым подобным нападением на судно из КНР.
Кроме того, 6 мая президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил иранской стороне новой волной бомбардировок, если Тегеран не пойдет на условия Вашингтона.