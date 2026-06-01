Мороженое резко подорожало в Казахстане: где цены выросли больше всего

С наступлением теплого сезона казахстанцам придется платить за мороженое заметно больше. За год цены на популярное летнее лакомство выросли почти на пятую часть, причем в некоторых регионах подорожание оказалось значительно выше средних показателей по стране.
По данным Бюро национальной статистики, в январе-апреле 2026 года индекс потребительских цен на мороженое составил 119,5% в годовом выражении. Для сравнения: годом ранее рост цен был значительно скромнее и составлял 11,4%. На ситуацию повлияли как рыночные, так и производственные факторы. Об этом говорит существенная разница между регионами.
Так, в Акмолинской области мороженое подорожало на 34,4%, тогда как в соседней Северо-Казахстанской области цены выросли всего на 1,5%. Одной из причин такой разницы может быть влияние импорта в приграничном регионе. Помимо Акмолинской области, самые высокие темпы роста цен зафиксированы в Мангистауской области (33,1%), Туркестанской (32,9%) и области Ұлытау (30,6%).
Выше среднереспубликанского уровня подорожание также оказалось в Костанайской, Карагандинской и Павлодарской областях, а также в Алматы. Впрочем, цены на мороженое росли неравномерно и в предыдущие годы. Если в 2020 и 2021 годах увеличение стоимости было относительно умеренным, то в 2022 и 2023 годах отрасль столкнулась с более резким скачком цен.
При этом производственная ситуация выглядит более стабильной. После заметного роста цен производителей летом прошлого года рынок постепенно успокоился. В течение последних месяцев индексы колебались в минимальных пределах, что свидетельствует о замедлении роста затрат на сырье и производство. Это подтверждает и годовая динамика.
Если весной 2025 года индекс цен производителей достигал 119,3%, то к апрелю текущего года он снизился до 106,5%. Одновременно отрасль продолжает активно развиваться. В 2025 году производство мороженого и пищевого льда в Казахстане выросло на 22,7% и достигло рекордных за последние десять лет 63,2 тыс. тонн.
В первом квартале 2026 года выпуск продукции увеличился еще на 58,9%. Растут и поставки за рубеж. В прошлом году экспорт мороженого увеличился на 36,8%, а за первые три месяца текущего года — еще на 49,1%. Казахстанские производители продолжают уверенно удерживать позиции на внутреннем рынке.
В первом квартале 2026 года на отечественную продукцию пришлось 90,7% всех ресурсов мороженого, тогда как доля импорта составила лишь 9,3%. В целом спрос на мороженое в стране продолжает увеличиваться. С 2020 по 2025 год объем реализации мороженого и пищевого льда на внутреннем рынке вырос в полтора раза — с 40,8 тыс. до 61,3 тыс. тонн. Рост продолжился и в начале текущего года.
Эксперты связывают это сразу с несколькими факторами. За последние шесть лет численность несовершеннолетних в Казахстане увеличилась почти на 906 тыс. человек и достигла 7,2 млн. Кроме того, мороженого стали больше есть не только дети, но и взрослые. По данным статистики, если в третьем квартале 2024 года на одного жителя страны приходилось 626 граммов мороженого, то год спустя этот показатель вырос до 644 граммов. Аналогичная тенденция наблюдалась и в другие периоды года.