Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зонтики борщевика будут выжигать лазером: российские учёные придумали новый метод борьбы с сорняком

Специалисты считают, что механические способы более эффективны.

Российские учёные предлагают бороться с борщевиком с помощью лазера. О новом способе уничтожения сорняков РИА Новости рассказала ведущий научный сотрудник научно-методического отдела инвазивных видов растений Всероссийского центра карантина растений, доктор сельскохозяйственных наук Софья Железова в понедельник, 1 июня.

«К новым методам борьбы с борщевиком можно отнести физический, например, выжигание пламенем или лазерным лучом, и биологический — подбор вредителей и патогенов борщевика. Но эти методы гораздо менее эффективны, чем широко распространённые механический, химический и агротехнический», — отметил специалист, добавив, что ни один из методов не сработает с первого раза и требуется сочетание разных способов в течение двух-трёх сезонов.

За последние четыре года площадь сельхозугодий в России, на которых растёт борщевик, увеличилась до 93 тыс. гектаров, ежегодно колония сорняка прирастает на 10−20%.