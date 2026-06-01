Зонтики борщевика будут выжигать лазером: российские учёные придумали новый метод борьбы с сорняком

Российские учёные предлагают бороться с борщевиком с помощью лазера. О новом способе уничтожения сорняков РИА Новости рассказала ведущий научный сотрудник научно-методического отдела инвазивных видов растений Всероссийского центра карантина растений, доктор сельскохозяйственных наук Софья Железова в понедельник, 1 июня.
«К новым методам борьбы с борщевиком можно отнести физический, например, выжигание пламенем или лазерным лучом, и биологический — подбор вредителей и патогенов борщевика. Но эти методы гораздо менее эффективны, чем широко распространённые механический, химический и агротехнический», — отметил специалист, добавив, что ни один из методов не сработает с первого раза и требуется сочетание разных способов в течение двух-трёх сезонов.
За последние четыре года площадь сельхозугодий в России, на которых растёт борщевик, увеличилась до 93 тыс. гектаров, ежегодно колония сорняка прирастает на 10−20%.