Нижегородская область заняла 31 место по благосостоянию семей в России

Нижегородская область оказалась на 31 строчке среди российских субъектов по уровню благосостояния семей. Исследование провели эксперты РИА Новости.
В рейтинге учитывались данные Росстата за прошедший год. В частности, эксперты посмотрели на потенциально возможный остаток денежных средств семьи с двумя работающими взрослыми. Они сложили две чистые медианные зарплаты и вычли из полученной суммы региональный прожиточный минимум.
Согласно результатам, потенциально возможный остаток денежных средств семьи с двумя детьми составляет 42 954 рубля, с одним — 61 214 рублей.
