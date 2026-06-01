Проведение ЕГЭ‑2026 в Приморье контролируют с помощью нейросети

Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Костерин рассказал, что система работает на собственной сети компании. В аудиториях и помещениях, где обрабатывают экзаменационные материалы, установлены камеры с широким углом обзора, высоким разрешением и качественным звуком. При этом, как он отметил, оборудование настроено так, чтобы не фиксировать персональные данные участников и содержание их работ. Специалисты компании круглосуточно следят за работой системы и защищают портал от DDoS-атак.