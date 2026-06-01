Проведение ЕГЭ‑2026 в Приморье контролируют с помощью нейросети

В Приморье на период проведения ЕГЭ-2026 установили более 1,6 тысячи камер видеонаблюдения — ими оборудованы все аудитории, где проходят экзамены. Система охватывает 70 пунктов проведения экзаменов в регионе. Об этом сообщила пресс-служба компании «Ростелеком».
По данным организации, нейросеть будет анализировать поведение участников и фиксировать возможные нарушения — например, использование телефонов, шпаргалок или попытки вынести экзаменационные материалы. Система одновременно обрабатывает видеопоток из 300 аудиторий, а также архивные записи — до 1 000 классов в сутки.
Трансляции с экзаменов идут на специальный портал «Смотри ЕГЭ», доступ к которому получили аккредитованные наблюдатели и специалисты. Записи будут храниться до 1 марта 2027 года в дата-центрах «Ростелекома», расположенных в разных регионах России и защищённых от кибератак. При этом видео дублируется и на локальные носители — в самих камерах установлены жёсткие диски или карты памяти.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в этом году на ЕГЭ зарегистрировались около 750 тысяч человек. По его словам, видеонаблюдение позволяет обеспечить одинаковые условия для всех участников и повысить доверие к результатам экзаменов.
Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Костерин рассказал, что система работает на собственной сети компании. В аудиториях и помещениях, где обрабатывают экзаменационные материалы, установлены камеры с широким углом обзора, высоким разрешением и качественным звуком. При этом, как он отметил, оборудование настроено так, чтобы не фиксировать персональные данные участников и содержание их работ. Специалисты компании круглосуточно следят за работой системы и защищают портал от DDoS-атак.
Для пользователей портала работает бесплатная горячая линия «Ростелеком Контакт-центра». Операторы консультируют наблюдателей, аналитиков, сотрудников Федерального центра тестирования, Рособрнадзора и представителей органов власти на протяжении всей экзаменационной кампании.
Камеры установлены не только в аудиториях, но и в 252 региональных центрах обработки информации, где проверяют экзаменационные работы и обрабатывают результаты.