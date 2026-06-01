Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лихорадка Эбола распространилась на еще более обширную территорию Конго

Лихорадку Эбола начали фиксировать в зонах вооружённого конфликта в Конго.

Источник: Комсомольская правда

Вспышка лихорадки Эбола на востоке Конго охватила новые районы, где продолжаются вооружённые конфликты. Врачи с трудом отслеживают контакты больных, чтобы понять реальные масштабы бедствия, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Национального института общественного здоровья.

География заражения расширилась до 22 медицинских зон в трёх провинциях, тогда как несколько дней назад их было 13. Специалисты устраняют задержки с тестированием и пересматривают данные, из-за чего сложно понять, где реальный рост заболеваемости, а где — улучшение выявления.

Быстрая эпидемия стала одной из самых тяжёлых за последние годы, затронув зоны конфликтов и слабой инфраструктуры. Новый штамм не имеет одобренной вакцины и уже заразил девять человек в соседней Уганде.

Власти и ВОЗ в совместном заявлении подчеркнули, что успех зависит от доверия и вовлечённости местных сообществ. По данным на 30 мая, зафиксировано 282 подтверждённых случая и 42 смерти, причём 19 заражений выявлено только за сутки.

Из-за небезопасной обстановки отслеживание цепочек передачи инфекции упало до 45%. Семьи отказываются от тестов в моргах, а нехватка лекарств и финансирования мешает помощи, из-за чего пациенты сбегают из больниц.

Важно отметить, что в России нет необходимости создавать специальное лекарство от Эболы, поскольку болезнь не представляет угрозы пандемии в стране. Успокоил россиян ученый Александр Гинцбург.