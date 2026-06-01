Лихорадка Эбола распространилась на еще более обширную территорию Конго

Вспышка лихорадки Эбола на востоке Конго охватила новые районы, где продолжаются вооружённые конфликты. Врачи с трудом отслеживают контакты больных, чтобы понять реальные масштабы бедствия, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Национального института общественного здоровья.
География заражения расширилась до 22 медицинских зон в трёх провинциях, тогда как несколько дней назад их было 13. Специалисты устраняют задержки с тестированием и пересматривают данные, из-за чего сложно понять, где реальный рост заболеваемости, а где — улучшение выявления.
Быстрая эпидемия стала одной из самых тяжёлых за последние годы, затронув зоны конфликтов и слабой инфраструктуры. Новый штамм не имеет одобренной вакцины и уже заразил девять человек в соседней Уганде.
Власти и ВОЗ в совместном заявлении подчеркнули, что успех зависит от доверия и вовлечённости местных сообществ. По данным на 30 мая, зафиксировано 282 подтверждённых случая и 42 смерти, причём 19 заражений выявлено только за сутки.
Из-за небезопасной обстановки отслеживание цепочек передачи инфекции упало до 45%. Семьи отказываются от тестов в моргах, а нехватка лекарств и финансирования мешает помощи, из-за чего пациенты сбегают из больниц.
Важно отметить, что в России нет необходимости создавать специальное лекарство от Эболы, поскольку болезнь не представляет угрозы пандемии в стране. Успокоил россиян ученый Александр Гинцбург.