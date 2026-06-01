Почти 100 нетрезвых водителей задержали в Красноярском крае на выходных

На минувших выходных сотрудники Госавтоинспекции задержали в Красноярском крае 98 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Среди нарушителей оказались 16 автомобилистов, которые управляли транспортом без водительских прав. Также полицейские выявили 11 фактов повторного нетрезвого вождения.
В отношении водителей составили административные материалы. За управление транспортом в состоянии опьянения грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления на срок до двух лет. За повторную пьяную езду предусмотрена уже уголовная ответственность.
В Госавтоинспекции призвали жителей края не садиться за руль после употребления алкоголя. Напомним, сообщать о нетрезвых водителях можно по телефону «Синей линии» в Красноярске: 263−10−19.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.