Жители Дивногорска обсуждают появление медведя в городе

Жители Дивногорска Красноярского края обсуждают появление медведя в черте города. Как пишут «Горновости», информация о звере появилась в местных пабликах и телеграм-каналах.
По словам жителей, хищника якобы заметили в ночь на 30 мая около Гидроэнергетического техникума имени Бочкина. Косолапый мог прийти со стороны улицы Саянской, а затем двинулся к общежитиям.
Также в социальных сетях распространяется кадр с камеры видеонаблюдения, на котором в черте города отчетливо видно косолапого.
Официального подтверждения информации о появлении медведя в Дивногорске нет. Если вы заметили хищника в населенном пункте — тут же звоните на номер 112.
Что делать при встрече с медведем? В каких случаях хищники могут напасть, и можно ли этого избежать? На эти и другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда-Красноярск» ответил Николай Мальцев, начальник отдела Госохотнадзора министерства природных ресурсов и лесного комплекса края.