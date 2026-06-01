Названы регионы Казахстана с самым большим числом детей

По данным на начало 2026 года, в Казахстане проживает 6,9 млн детей в возрасте от 0 до 17 лет. Это 33,6% от общей численности населения страны. Большинство детей живут в городах — 62,3%. В сельской местности проживают 37,7% несовершеннолетних.