Названы регионы Казахстана с самым большим числом детей

В Международный день защиты детей в Казахстане опубликовали актуальные данные о численности юных жителей страны. Статистика показывает, что дети сегодня составляют более трети всего населения республики.
По данным на начало 2026 года, в Казахстане проживает 6,9 млн детей в возрасте от 0 до 17 лет. Это 33,6% от общей численности населения страны. Большинство детей живут в городах — 62,3%. В сельской местности проживают 37,7% несовершеннолетних.
Мальчиков среди детей немного больше, чем девочек. Их доля составляет 51,4%, тогда как девочек — 48,6%.
Наибольшее количество детей зарегистрировано в Туркестанской области — 910,4 тыс. человек, что составляет 13,2% от общего числа детей в стране. На втором месте находится Алматы с показателем 688,9 тыс. детей, или 10%. Замыкает тройку Алматинская область, где проживают 572,3 тыс. детей — 8,3% от общего числа.
К слову, за последние пять лет численность детей в Казахстане выросла на 4,4%.