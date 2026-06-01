В Хабаровском крае фонд «Защитники Отечества» за 3 года помог тысячам семей

В Хабаровском крае подвели итоги трёх лет работы регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», сообщает пресс-служба организации.
За это время в регионе сформирована система помощи ветеранам специальной военной операции и их семьям — от оформления выплат и медицинской реабилитации до трудоустройства и социальной адаптации.
По данным фонда, в Хабаровском крае работают 46 социальных координаторов, которые ежедневно сопровождают ветеранов и членов их семей по самым разным вопросам.
Речь идёт не только о денежных выплатах и льготах. Помощь включает оформление статуса ветерана, юридическую и психологическую поддержку, медицинскую реабилитацию, обучение и переобучение, а также содействие в поиске работы.
Отдельное направление — адаптация жилья для ветеранов с инвалидностью и обеспечение техническими средствами реабилитации: от кресел-колясок и протезов до автомобилей с ручным управлением.
Также фонд работает с семьями погибших и пропавших без вести участников СВО: оказывает психологическую помощь, помогает с оформлением документов и взаимодействием с профильными структурами.
Как отмечает руководитель филиала фонда в Хабаровском крае Алёна Чаплыгина, за три года работы удалось выстроить устойчивую систему поддержки, которая охватывает разные жизненные ситуации и помогает людям возвращаться к мирной жизни.